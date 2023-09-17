جمعية رجال الأعمال: 7.5 مليون طن حجم صادرات الحاصلات الزراعية

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال، إن التوقعات تشير إلى وصول عدد سكان الكرة الأرضية في 2050 لـ9 مليارات نسمة، وهناك حاجة للتوسع في الأراضي الزراعية بصورة كبيرة للعمل على تلبية طلب الغذاء، خاصة وأن الكثير من الدول بدأت تستغل الغذاء في إنتاج الطاقة الحيوية.

مصر لديها فرصة غير طبيعة في القطاع الزراعي

وتابع «النجاري» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن مصر لديها فرصة غير طبيعة في القطاع الزراعي رغم التحديات، مشيرًا إلى أن مشكلات القطاع الزراعي إدارية؛ منها: عدم استقلالية الجهات فالجهة الخاصة بدعم الصادرات غير مستقلة إداريًا، وهناك جهات أخرى تتوغل في قرارها.

وأضاف أن هناك مشكلة في مصر تتمثل في تفتيت الحيازة الزراعية؛ إذ يقسم الفدان على أكثر من مالك، وهذا يضر القطاع الزراعي، مشددًا على ضرورة وجود سياسات جاذبة للاندماج، فقوة مصر الضاربة تكون في صغار ومتوسطي المستثمرين.

الصادرات الزراعية وصلت لـ7.5 مليون طن

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية وصلت لـ7.5 مليون طن بحجم عائدات وصل لـ3.5 مليار دولار، وهذا يعني أن طن الحاصلات الزراعية يقدر بـ500 دولار في حين يصل طن الحاصلات الزراعية في إيطاليا إلى 1600، وهذا يرجع إلى تعدد المنتجات الزراعية في هذه الدول من النوع الواحد معقبًا: «الطريق أمامنا كبير جدًا».