جامعة الأزهر تشيد بجهود المركز الدولي الإسلامي في استشعار المشكلة السكانية

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية في استشعاره المبكر للمشكلة السكانية منذ عام 1997؛ من خلال توعية المجتمع ومواجهة التحديات التي تواجه أجندة الدولة، وتعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الندوة التثقيفية التي ينظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية في قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة الفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، مؤكدًا أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي مشكلة الزيادة السكانية عناية كبيرة.

المشكلة السكانية

ونقل رئيس الجامعة للحضور تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعائه لهم بالتوفيق والنجاح، مؤكدا عناية شيخ الأزهر الشريف بالمشكلة السكانية وقضايا المراة؛ باعتبارهما ركيزة أساسية، خاصة وأن المرأة نصف المجتمع عددا وكل المجتمع إعدادًا، موضحًا أن هذه الندوة التثقيفية تحرص جامعة الأزهر على تنظيمها داخل وخارج جمهورية مصر العربية؛ بهدف رفع الوعي لدى المواطنين بمشكلة الزيادة السكانية.