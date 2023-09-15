عماد الدين حسين: الزيادة السكانية ليست مشكلة إذا توافر هذا الشرط

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحالة السكانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد المصري، وهناك اتفاق بأنه ليس هناك مشكلة في الزيادة السكانية، لكن بشرط أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف معدل النمو السكاني.

وأضاف حسين، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن عدد السكان في مصر يشهد زيادة سنوية بمعدل 2.5 مليون نسمة، ولكي نسير على الطريق الصحيح لا بد أن تصل نسبة النمو الاقتصادي إلى 7.5% على الأقل، وهذا ما لم يتحقق بسبب فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

سياسة الطفل الواحد

وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي أقل من الـ3 أضعاف المطلوبة، لكي يكون هناك نمو سكاني طبيعي، ومن ثم يتحول النمو السكاني إلى عبء وليس ميزة، والصين طبقت سياسة الطفل الواحد لعشرات السنوات بصرامة.