«الوطنية للانتخابات» تبحث تيسير مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية

اجتمع المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز، اليوم، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث إجراءات تيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووضع برامج التوعية والتثقيف للتوعية بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات.

وجرى الاتفاق علي عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة، لإعداد المدربين لذوي الإعاقة، للتعريف بإجراءات التصويت في الانتخابات، وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب.