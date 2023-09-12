«الوطنية للانتخابات» تُصدر قرارا بقيد 30 وسيلة إعلامية لتغطية الانتخابات الرئاسية

أصدر القاضي وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بقيد وتجديد قيد 30 وسيلة إعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات، بينها جريدة الوطن.

ووفق القرار، يتم قيد وتجديد قيد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كموقع إلكتروني، ومؤسسات «الوفد وروز اليوسف، والدستور، وأخبار اليوم، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والأهرام المسائي، واليوم السابع، وفيتو، والجمهورية، والبوابة نيوز، والأهرام اليومي».

وتضمّن القرار قنوات «الحياة، وأون، وتن والمحور، وشبكة تليفزيون النهار، وإكسترا نيوز، وسي تي في، وإم بي سي مصر، والقاهرة الإخبارية، وإكسترا لايف، والهيئة الوطنية للإعلام، والتليفزيون المصري، والقناة الأولى».

كما تضمّن القرار، مواقع «روز اليوسف، والأهرام الإلكتروني، ومستقبل وطن نيوز، والفجر، وفيتو، والقاهرة 24، ومؤسسة وموقع بلدنا اليوم».