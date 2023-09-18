زيادة مرتبات القطاع الخاص.. بشرى سارة للموظفين في يناير المقبل

كشفت مصادر حكومية مسؤولة، عن زيادة مرتبات القطاع الخاص، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين المستوى المعيشي لعمال مصر ورفع الحد الأدنى لأجورهم بزيادة علاوة الغلاء الاستثنائية من 300 إلى 600 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية للعاملين بالحكومة.

زيادة مرتبات القطاع الخاص.. مساواة بالحكومة

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن زيادة مرتبات القطاع الخاص، يأتي في إطار مساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، ولذلك هناك تحركات سرية وفورية شهدتها الساعات الماضية وعقب توجيهات الرئيس مباشرة، من جانب المجلس القومي للأجور، في محاولة سريعة منه للانتهاء من إجراءات وضع التصور النهائي لتنفيذ تطبيق الزيادة على جميع العاملين بالقطاع الخاص الرسمي.

زيادة مرتبات القطاع الخاص.. بشرى في يناير

ولفتت المصادر إلى أن اتجاه المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وعضوية كل من حسن شحاته وزير العمل، ووزيرة التضامن، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقيادات أخرى من الرؤساء المكلفين بزيادة مرتبات القطاع الخاص، ستكون مع مرتبات شهر يناير2024 على أقصى تقدير.

زيادة مرتبات القطاع الخاص إلى 4 آلاف جنيه

وأوضحت المصادر أن المجلس القومي للأجور سوف يسعى للوصول إلى اتفاقات حاسمة مع أصحاب الأعمال على ألا يقل الحد الأدنى للمرتبات الشهرية للعاملين بالقطاع الخاص عن 4 آلاف جنيه، مساواة بالحد الأدنى بالحد الأدنى بأقرانهم في القطاع الحكومي.

وأكدت المصادر أن توجيهات الرئيس السيسي، بـ زيادة مرتبات القطاع الخاص، يؤكد على حرص الرئيس والقيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة أكثر من 29 مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص الرسمي، فضلا عن توفير حياة كريمة لهم في ظل نطاق الجمهورية الجديدة التي وضع الرئيس السيسي قواعدها وأسسها.