هل يوجد زيادة في مرتبات القطاع الخاص؟.. «القومي للأجور» يرد

زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، من أكثر الموضوعات التي تسعد العاملين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، وهو ما ظهر اليوم عبر قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام والحكومة.

وتساءل العديد من العاملين في القطاع الخاص عن «هل يوجد زيادة في مرتبات القطاع الخاص؟»، حيث إن رفع الحد الأدنى للأجور يساهم في مساعدة الكثير من العاملين في رفع مرتباتهم وتحسينها.

وللرد على هذا السؤال تواصلت «الوطن» مع المهندس علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، والذي أكد أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن قرارات المجلس بشأن الحد الأدنى للأجور.

مناقشات حول زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

وأضاف «السقطي»، في تصريحات خاصة أن خلال الأيام المقبلة سيتم عقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين وعدد من رؤساء الشركات الكبرى الخاصة؛ لمناقشة إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور يسعى ويعمل بشكل كبير على زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور لتحسين أوضاعهم المالية، موضحًا أنه عند اتخاذ قرار سيتم الإعلان عنه حتى يعرف العاملين مرتباتهم وحقوقهم المادية عقب تعديل الحد الأدنى.

وأوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس يسعى بكل الطرق لزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة.