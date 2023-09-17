متى تصرف زيادة مرتبات القطاع الخاص؟.. «القومي للأجور» يجيب

ينتظر العاملون في الجهاز الإداري للدولة موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحسب ما ذكرت وزارة المالية في بيان لها اليوم، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

ويتساءل الكثير من الموظفين عن متى تصرف زيادة مرتبات القطاع الخاص؟، وهو ما رد عليه مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات لـ«الوطن».

متى تصرف زيادة مرتبات القطاع الخاص؟

وكشف «البدوي» عن أنه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص فمن المنتظر عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، لبحث ومناقشة زيادة مرتبات القطاع الخاص، وبعد ذلك الإعلان عما تم الوصول إليه.

المستفيدون من قرارات «تكافل وكرامة»

يذكر أن يصل عدد المستفيدين من القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي من «تكافل وكرامة» والمعاشات، تصل إلى نحو 16 مليون أسرة، وبالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة نحو 4.5 مليون موظف.