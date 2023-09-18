اتحاد نقابات عمال مصر يناشد الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، بيانا يناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

ويأتي ذلك في إطار الدور المهم والحيوي الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي لجميع فئات العمال بالجمهورية الجديدة.

وأعلن الاتحاد، مناشدته للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل استمرار بناء الدولة الحديثة؛ لزيادة الدور الريادي للجمهورية الجديدة في المنطقة لدعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، واستمرار تدعيم التنمية المستدامة لاستكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.