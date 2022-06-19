فتح باب الترشح على رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد غد

تبدأ النقابات العمالية العامة اليوم الأحد في إيداع الأوراق الخاصة بها التي تتضمن تشكيلات مجالس إدارتها، وذلك بعد أن انتهت أمس السبت جميع إجراءات المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية الخاصة باللجان النقابية والنقابات العامة، التي بدأت 8 مايو الماضي، وشارك فيها 29 نقابة عمالية عامة 27 نقابة عامة منها تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

النقابات العمالية تودع تشكيلاتها الجديدة اليوم

وجاء في بيان مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالوهاب خضر، اليوم الأحد، أنَّ 29 نقابة عمالية عامة بدأت منذ أمس في عقد اجتماعاتها لإقرار التشكيلات النهائية لمجلس إدارة كل نقابة، على أن يتمّ الإيداع لدى الجهة الإدارية والممثلة في وزارة القوى العاملة من اليوم الأحد.

وتبدأ بعد غد الثلاثاء الموافق 21 يونيه 2022 المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات، إذ سيتمّ فتح باب الترشح على انتخابات مجالس إدارات الاتحادات العمالية، وقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وإعلان أسماء المرشحين يوم 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيه، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيه، على أن تجرى الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيه، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيه 2022، لتبدأ بعد ذلك اليوم الدورة النقابية الجديدة 2022-2026.

مراحل الانتخابات العمالية

وكانت إجراءات المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية وممثلي العاملين بالقطاع العام قد بدأت يوم 8 مايو 2022، بتقديم الأوراق، مرورا بالاقتراع، ثم الإيداع، وذلك تحت إشراف قضائي، إذ أن 1.9 مليون عامل اختاروا ممثليهم بمواقع العمل المختلفة، ففي ذلك التاريخ انطلق ماراثون المرحلة الأولى في انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026.

وشارك في –المرحلة الأولى- 2 مليون و995 ألفاُ 837 عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت في هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم في مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة، وشملت المرحلة الأولى 15 تصنيفاً نقابياً.

وانطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية، في يوم السبت 21 مايو الماضي، استكمالاً للمرحلة الأولى علي مستوى 27 محافظة، وشملت هذه المرحلة الثانية 14 تصنيفاً نقابياً.