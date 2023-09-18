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نقابة العاملين بالبناء تطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة

كتب:

محمد أيمن سالم
04:56 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أصدرت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا تناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وجاء في البيان، أن النقابة العامة ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، تناشد الرئيس بالترشح لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ومواصلة الإنجازات التي تحققت في كل ربوع مصر.

وأكدت النقابة العامة، أنه من خلال قواعدها المنتشرة في جميع المحافظات على أتم الاستعداد لدعم ومساندة الرئيس السيسي في الاستحقاق الدستوري المرتقب.

 

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