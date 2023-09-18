موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي

يرغب العديد من أصحاب المعاشات، في معرفة موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات لحساب معاشهم بعد الزيادات الجديدة، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والمؤسسات المعنية في الدولة بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين الذي يبلغ عددهم 11 ملايين من مستحقي المعاش، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300.

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات

وعن موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات، أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان صادر عنه، أن الزيادة ستصبح 600 جنيه بدلا من 300 بتكلفة قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، أنه سيتم التطبيق بداية أكتوبر المقبل.

كيفية حساب زيادة المعاشات

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كيفية حساب المعاش بعد الزيادة، ليتم إضافة 300 جنيه على المعاش، وذل كفي إطار دورها الخدمي:-

- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يتقاضى 3800جنيه سيتقاضى4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.