خبير دولي: زيارة الرئيس السيسي للإمارات رسخت العلاقات المتينة مع الأشقاء العرب

حلل الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، بعد المشاركة في القمة العالمية للحكومات.

العلاقات الأخوية

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن الزيارة كان بها تأكيد وترسيخ على العلاقات الأخوية وشديدة المتانة بين الأخوة والأشقاء العرب.

وأضاف، أن هذه الزيارة ضربت نموذج في التسامي على الصغائر وسفاسف الأمور، وأن الرئيس السيسي يحمل جميل الأشقاء، وأنه بعيدا عن أي تجاوزات فإن دائما يتم الدفع بالتي هي أحسن.

قارب واحد

وتابع أن الزيارة رسخت فكرة إيمان مصر قيادة وشعبا، على أننا جميعا في قارب واحد، وكما قدمت لنا دول الخليج يد الدعم والمساندة، فإننا أيضا ندعمهم.

وأضاف أن هناك نقطة مهمة أخرى، وهي مطالبة الرئيس السيسي بزيادة المساعدات إلى سوريا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.