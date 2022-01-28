«نداء مصر» يكشف 5 رسائل من زيارة الرئيس السيسي للإمارات

أكد طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات العربية المتحدة لها دلالتها الخاصة بأن أمن البلدين واحد، وتأكيد على وحدة الصف العربي في ظل ما تعرضت له الإمارات من عدوان إرهابي غاشم من ميليشيات الحوثي الإرهابية، مع تأكيد مصر مرة أخرى على العلاقة الأخوية التي تجمع «السيسي» والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقوف مصر بجانب الإمارات

قال «زيدان»، في بيان له، اليوم الجمعة، إن الزيارة تأتي للتأكيد على وقوف مصر بجانب الإمارات بعد تعرضها لحادث إرهابي غاشم من جماعة الحوثي الإرهابية، متابعا: «مصر لا تألو جهدا في التأكيد على أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وتمثل زيارة السيسي للإمارات تأكيد جديد بأن مصر تتضامن مع الإمارات على أعلى مستوياتها، وتؤكد أن ما تعرضت له لا يمثل حدثا عابرا، وإنما هو تهديد للأمن القومي العربي».

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وأشار إلى أن هناك تنسيق مصري إماراتي حول ضرورة إجراء الانتخابات الليبية خلال الفترة المقبلة ودعم المسار الديمقراطي، مؤكدا أن مصر والإمارات طرفان هما الأهم في المنطقة.

زيارة السيسي للإمارات تحمل رسالة واضحة

ذكر رئيس حزب نداء مصر، أن زيارة السيسي للإمارات تأتي في ظل أحداث متسارعة في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أنها تحمل رسالة واضحة بمثابة ردع لكافة المناهضين أو من هم خلف الاعتداء الإرهابي الأخير على الإمارات العربية المتحدة، وأنه الوقت الحالي تعلن مصر من خلال رأس الدولة أنها يدا بيد مع الإمارات ولا يكتفي الرئيس بالحديث التليفوني مع محمد بن زايد، وإنما يذهب بنفسه في رسالة واضحة للجميع بأن الأمن الإماراتي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

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وتابع أن الجانبين الأمني والاستراتيجي للزيارة لا يقلان أهمية عن الجانب السياسي، إذ تحرص مصر دائما على الحفاظ على أمن الإمارات القومي، وكل دول الخليج العربي، لأن المنطقة العربية تشترك في المصير الأمني والسياسي.