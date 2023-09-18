ما المهنة التي يعمل بها عريس طلخا صاحب حفل الزفاف الأسطوري بالدقهلية؟

حفل أسطوري ضخم شهدته مدينة طلخا بالدقهلية أمس، حضره عدد من نجوم الفن، أبرزهم تامر حسني ومحمد حماقي وأحمد شيبة، كما شهد حضور عدد كبير من المعازيم، ما جعله حديث نشطاء منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وراح أغلبهم يتسائل عن المهنة التي يعمل بها عريس طلخا صاحب حفل الزفاف الأسطوري.

حفل زفاف أسطوري بطلخا

وتداول نشطاء الـ«سوشيال ميديا» عددًا من مقاطع الفيديو التي ظهر فيها الفنانين يغنون ويتفاعلون مع الجمهور؛ إذ أحضر العرس كلا من تامر حسني ومحمد حماقي وحمادة هلال وأحمد شيبة ورضا البحراوي ووائل جسار، ما جعل بعض متابعي السوشيال ميديا يشبهون حفل الزفاف بمهرجانات الغناء الكبرى.

مهنة عريس طلخا

وبينما يتسائل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن المهنة التي يعمل بها عريس طلخا صاحب الفرح الأسطوري، فيمكن الإشارة إلى أن عريس طلخا يُسمى حسام الصياد، وهو طبيب صيدلي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح «حسام» في تصريحانت خاصة لـ«الوطن»، أن حفل زفافه تكلف ما بين 10 و12 مليون جنيه، وتم التحضير له لمدة عام، لافتًا إلى أنه يوم الحنة تم ذبح 8 عجول و10 خرفان، وجرى توزيعها على الفقراء والمحتاجين بالبلدة بأكملها: «كان لازم الناس تفرح معانا لأنهم أهلنا».

الاحتفال بكتب الكتاب

جدير بالذكر أنه في يوم 17 ديسمبر 2021 ، احتفل حسام الصياد وعروسه سلمى فايد، التي أصبحت العروس الأشهر في مصر على مدار الـ48 ساعة الماضية، بكتب كتابهما، إلا أنهما أقاما حفل الزفاف أمس بمدينة طلخا محافظة الدقهلية.