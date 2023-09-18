عاجل.. أول تعليق من «عريس طلخا» على الفرح الأسطوري.. تكلفته 12 مليون جنيه

تامر حسني ووائل جسار، وغيرهم من نجوم الغناء، كانوا على موعد مع إحياء حفل زفاف في مدينة طلخا بمحافظة المنصورة، ليتحول إلى فرح أسطوري، تم التجهيز له قبل أكثر من عام، بخلاف التكاليف الهائلة للحفل.

تحدث العريس حسام الصياد، 32 عامًا، في تصريحات لـ«الوطن»، عن فكرة حضور أكثر من مطرب حفل الزفاف، موضحا أنها جاءت بالاتفاق مع زوجته، على أن يختار كلًا منهما المطرب المفضل لديه، قائلًا: «الفكرة كانت بينا إحنا الاتنين، كل واحد اختار مطربه المفضل، بس في الحقيقة كل اللي جبناهم، بنحبهم زي بعض».

بداية تجهيز الحفل منذ 12 شهر

يعمل حسام، يعمل صيدلي في أمريكا، وصاحب مجموعة صيدليات، ومستثمر مصري أمريكي، وبدأ تجهيز حفل الزفاف منذ 12 شهرًا، حتى يخرج بهذا الشكل الأسطوري، بداية من حجز المطربين والمصورين، وتجهيز فستان العروسة والميك آب، وأيضًا التنظيم والديكورات: «الفرح خد مننا سنة تجهيز بكل تفاصيله، الموضوع بياخد وقت، لأننا لازم نختار الأحسن في كل حاجة».

حفل زفاف بحضور نجوم الغناء

لم يمر حسام، بأي مشكلة في تجهيز حفل الزفاف، لكن فكرة حضور أكثر من مطرب، كانت الركيزة الأكبر للزفاف، خاصة أنها المرة الأولى لبعض الفنانين، لإحياء حفل زفاف في طلخا: «تامر حسني وحماقي كانوا أول مرة ينزلوا طلخا، ووافقو ينزلوا بطلب مني، ودي حاجه بسطتني جدًا، وحضر تامر حسني ووائل جسار ورضا البحراوي وأحمد شيبة ومحمد حماقي».

تكلفة حفل الزفاف

تكلف حفل الزفاف الأسطوري مبلغ مالي ضخم، يتراوح بين 10 و12 مليون جنيه، وحاليًا يقضي العريس شهر العسل مع زوجته في المالديف: «محسبتش بالظبط بس هو من 10 مليون لـ12 مليون جنيه، ده غير الحنه اللي في البلد».