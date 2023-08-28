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تنظيم قافلة رياضية في إحدى قرى طلخا بالدقهلية.. «جري وكورة وشد الحبل»

كتب:

آية حسنين
11:47 م | الإثنين 28 أغسطس 2023
قافلة رياضية

قافلة رياضية

نظمت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الاثنين، قافلة رياضيّة في قرية عزبة سيف الدين، إحدى قرى مركز ومدينة طلخا، وذلك ضمن خطة الإدارة للقوافل الرياضية.

أنشطة متنوعة في القافلة الرياضية

وقال الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان، إن القافلة تضمنت مسابقات في رياضة كرة القدم وشد الحبل والجري والألعاب الأخرى.

وأشارت إلى أن القافلة جاءت بهدف الوصول بالخدمات والأنشطة والفعاليات الرياضية إلى القرى الأكثر احتياجا، والتي لا يوجد بها منشآت شبابية أو رياضية يتم ممارسة الأنشطة الرياضية بها.

توزيع جوائز على الفائزين

وأضافت أنه في نهاية الفعاليات الرياضية، تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الرياضية المختلفة من الشباب المشاركين، مؤكدة أن الوزارة تعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسة، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا من أجل مشاركة الشباب في ما تقدمه وزارة الشباب والرياضة من برامج وأنشطة وفعاليات في القرى والنجوع والعزب على مستوى محافظة الدقهلية.

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بقلم آية حسنين