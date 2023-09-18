رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفدا كنسيا لحضور مناقشة رسالة دكتوراه

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، وفدا كنسيا رفيع المستوى برئاسة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة، والقمص بطرس بسطاوروس، وكيل المطرانية، وعدد من الأباء الأساقفة والأباء الكهنة، لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الراهب القمص تداؤس آفامينا، وبالميلاد عماد حنا أسعد منسق العلاقات بين وزارة الآثار والكنيسة القبطية، ومسئول الآثار بدير مارمينا العجائبي بمريوط، حيث جاء عنوان الرسالة «تطور العمارة الدينية في إقليم مريوط في ضوء المكتشفات الأثرية الحديثة».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب.

سعادة الوفد بجامعة الإسكندرية

وأعرب وفد الكنسية الزائر عن سعاته البالغة بتواجده بجامعة كفر الشيخ، متمنين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الوحدة الوطنية الراسخة

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، شكره وامتنانه لزيارة الوفد لجامعة كفر الشيخ، وحضوره مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الراهب القمص تداؤس آفامينا، وبالميلاد عماد حنا أسعد منسق العلاقات بين وزارة الآثار والكنيسة القبطية، ومسئول الآثار بدير مارمينا العجائبي بمريوط، مؤكدا أن الوحدة الوطنية هي مبادئ راسخة وخلق أصيل متجذر في وجدان الشعب المصري على مر العصور والأزمان، مشيرا إلى أهمية التكاتف والترابط بين نسيج الوطن الواحد في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء مصرنا الحبيبة والوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب وأهل الشر، لافتا إلى أن هذه الروح الوطنية تجسدها قوة روابط المودة والمحبة التي تجمع بين المصريين في أوقات الرخاء والشدة.