البابا تواضروس يكلف الأنبا ماركوس بالإشراف على مجلة الكرازة

كشفت «الكرازة»، المجلة الرسمية للكنيسة القبطية المصرية في عددها الأخير الذي صدر في 13 يناير الجاري، عن القرار البابوي الأول لسنة 2023، وهو تولي الأنبا ماركوس الإشراف على مجلة الكرازة.

القرار البابوي رقم 1

وجاء نص قرار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «بخصوص تكليف الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة بالبراري بالإشراف الكامل على إصدار مجلة الكرازة المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك بداية من يناير 2023».

وأضاف القرار: «وفي هذا الصدد، نقدم الشكر والتقدير إلى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها على المجهود الطيب في الإشراف على إصدار مجلة الكرازة لمدة 10 سنوات (2012 إلى 2022) مع فريق عمل متميز في مجال التحرير والإخراج الصحفي ومتابعة أحداث ومناسبات الكنيسة داخل وخارج مصر، وليعوضهم الله بكل خير وصحة وسلام».

وبدوره رد فريق العمل في خبر آخر داخل العدد الأخير من المجلة، وجاء نص الرد: «يتقدم فريق تحرير مجلة الكرازة بخالص الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني على ثقته التي أولاها إيانا بالعمل في تحرير المجلة لمدة 10 سنوات، وقد استفاد الفريق خلال هذه المدة بالنصائح والتعليقات الثمينة، والبعد الصحفي والفني».

وأضاف فريق العمل: «نتمني لنيافة الأنبا ماركوس كل التوفيق، وأن تشهد المجلة من خلاله وفريق العمل الجديد، التطور الذي يتناسب والمرحلة القادمة، بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثاني».

وجاءت أسرة التحرير كالآتي: «الأنبا مكاريوس، القس بولا وليم، مجدي لاولدي، بشارة طرابلسي، عادل بخيت، ديفيد ناشد، ماريان فؤاد، بيتر صموئيل، داني محسن».