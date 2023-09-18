نجوم الفن يعزون محمد فؤاد في وفاة شقيقه: «ربنا يصبر قلبك»

نعى عدد من نجوم الوسط الفني شقيق الفنان محمد فؤاد والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم حسبما أعلن فؤاد عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

نجوم الفن يواسون محمد فؤاد

وأعلن محمد فؤاد وفاة شقيقة قائلا: «إنا لله و إِنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله تعالى الحاج عبدالحميد فؤاد عبدالحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد، ووالد الأستاذ إبراهيم عبد الحميد فؤاد، نسألكم خالص الدعاء».

وانهالت تعليقات نجوم الفن لمواساة فؤاد، حيث قالت علا غانم: «إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في الجنة إن شاء الله»، وعلقت فيفي عبده قائلة: «الله يرحمه في الجنة ونعيمها إن شاء الله»، وعلقت مروة ناجي: «البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء»، وقال مدحت تيخة: «البقاء لله والدوام لله، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة وربنا يصبر قلبك على فراقة».