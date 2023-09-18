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موعد جنازة شقيق محمد فؤاد ومكان العزاء

كتب:

خالد فرج
06:17 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
محمد فؤاد-صورة أرشيفية

محمد فؤاد-صورة أرشيفية

أعلن إبراهيم فؤاد نجل شقيق الفنان محمد فؤاد عن موعد الجنازة والعزاء لوالده المتوفى، الحاج عبد الحميد فؤاد.

وكتب إبراهيم فؤاد على صفحته على «فيس بوك»: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، "والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون".

وأضاف في منشوره، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي عبدالحميد فؤاد عبدالحميد، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزله ووسع مدخله.

وقال نجل الراحل، إن صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد أنس بن مالك، والعزاء اليوم بقاعة مناسبات مسجد حسين صدقي في المعادي.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.