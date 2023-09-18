تشييع جثمان شقيق الفنان محمد فؤاد من مسجد أنس بن مالك

شيع منذ قليل جثمان عبدالحميد فؤاد، شقيق الفنان محمد فؤاد، من مسجد آنس بن مالك، بحضور أفراد الأسرة وعدد من أصدقائهم المقربين.

وألقى الفنان محمد فؤاد نظرة الوداع على جثمان شقيقه وتلاوة آيات من القرآن الكريم على روحه، وذلك قبل أن يوارى جثمانه الثري داخل مقابر عرب راشد بمنطقة حلوان.

محمد فؤاد يتلقى العزاء في شقيقه اليوم

ومن المقرر أن يتلقى محمد فؤاد العزاء في شقيقه، مساء اليوم الاثنين، داخل قاعة مناسبات مسجد حسين صادق بمنطقة المعادي.

وأعلن محمد فؤاد نبأ وفاة شقيقه في الساعات الأولى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.