عودة مهرجان الجونة مؤتمر صحفي يكشف تفاصيل الدورة السادسة

عقد مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله، تفاصيل دورته السادسة، والتي تأتي بعد دورة توقف فيها المهرجان، كانت فرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير والاستعداد لوقت العودة، وها قد حان لنقدم لكم دورة ذات طابع جديد وخاص وشديد التميز.

أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقد، تحت إشراف وزارتي: الثقافة، والسياحة والآثار، وبحضور مؤسسي المهرجان وإدارته ورعاته وعدد من خبراء صناعة السينما، تفاصيل الدورة الجديدة، التي ستقام في الفترة ما بين 13-20 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في مدينة الجونة.

حضر المؤتمر كل من: نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان، وسميح ساويرس، مؤسس الجونة، والمدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، عمرو منسي، ومدير المهرجان، انتشال التميمي، والمدير الفني للمهرجان ماريان خوري، وعمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، والفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، محمد عامر، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا.

وبهذه المناسبة، قال مؤسس مدينة الجونة، سميح ساويرس، "أنا سعيد جداً بعودة مهرجان الجونة السينمائي لدورته السادسة، وسنحرص على استمراره، فالمهرجان كان قد اتخذ مكانة مهمة بالمنطقة كمنصة للفن والثقافة. وغني عن البيان، أن رسالة الفن وقوته الناعمة، شيء يجب أن يستكمل المهرجان دوره في دعمه".

وأشاد سميح ساويرس، بدور المهرجان في "الإضافة التي أعطاها لمدينة الجونة، كوجهة ثقافية، بالإضافة إلى مكانتها السياحية الفريدة في المنطقة".

وبدوره قال مؤسس المهرجان، نجيب ساويرس، إن "يقينه المبدئي بأهمية تأسيس مهرجان سينمائي بالمواصفات العالمية في مصر، أثبت صدقه الآن مع حلول الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، ورسوخ المكانة التي وصل إليها، والدور الثقافي المهم الذي أداه في الحياة الثقافية في مصر وترسيخ مكانتها في الوطن العربي".

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال نجيب ساويرس، إن "الدورة الأولى للمهرجان، نجحت بالنوايا الحسنة، ومؤسسيه: الفنانة بشرى وعمرو منسي، وأيضًا مدينة الجونة، التي تتميز بجمالها وطبيعتها الخلابة، مما منح المهرجان شهرة على نطاق أوسع". وأضاف: "أنا عاشق للسينما وأشاهد فيها ما لا يقل عن ثلاثة أو أربعة أفلام في اليوم، وأتمنى أن تظل السينما صناعة للفرح لأن هذا التوقيت يحتاج لذلك".

وقال ساويرس، إن معرفته بانتشال التميمي، "جاءت عن طريق الفنانة بشرى، وخلال ربع ساعة استطعنا فهم بعضنا البعض، وتم بسرعة بناء الفكرة، وبعدها مباشرة، قمنا بتأسيس المهرجان".

ومن ناحيته وجه عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، الشكر إلى "وسائل الإعلام، الشريك الأساسي لنجاح المهرجان منذ دورته الأولى، والذي كان سببًا في التحضير لدورة سادسة بروح الدورة الأولى".

وأكد المدير التنفيذي للمهرجان أنه "يريد أن يكون مهرجان الجونة وجهة سياحية للعالم، لذلك قررنا هذا العام، تسهيل العمل على تغطية الفعاليات المقامة على هامش المهرجان، وتقديم (ملتقى الجونة) والذي سيكون جزء منه خاص بالفعاليات اليومية والسجادة الحمراء، بالإضافة إلى نقل فعاليات (منصة الجونة) لنفس المكان، لكي تكون هناك تغطية متوازنة لجميع الفعاليات المقامة".

وحول سوق مهرجان الجونة المقام للمرة الأولى هذا العام، أكد منسي أن الفكرة "جاءت بعد نجاح خمس سنوات لمنصة الجونة، حيث وجدنا أن فكرة السوق جديدة وتستهدف تقديم مزيد من الدعم لصناعة السينما".

وأخيرًا وجه منسي الشكر إلى مؤسس المهرجان، نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة، سميح ساويرس لدعمهما لاستمرار المهرجان منذ بداية تأسيسه وإصرارهما على إقامته وعودته لأهميته للصناعة في مصر.

وبدوره قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه "بالرغم من توقف الدورة الماضية للمهرجان، إلا أنها كشفت عن الفراغ الذي تركه المهرجان، وأكدت أهميته الكبيرة بالمنطقة".

وقال التميمي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي أقيم ظهر اليوم الإثنين، إن المهرجان "تأسس بشكل صحيح وعلى مبدأ فكري واضح، من خلال لجنة استشارية عليا، دفعت بدورته الأولى، على رأسها النجمة يسرا، والفنانة هند صبري، والمخرج يسري نصر الله، وطارق بن عمار، هيام عباس، وفورست ويتكر، وعبد الرحمن سيساكو، وعتيق رحيمي، ومارجريت فون تروتا".

وكشف مدير المهرجان خلال كلمته عن اسم رئيسة لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، وهي المخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش، التي برزت موهبتها على المستوى الدولي من خلال فيلمها الشهير "كو فاديس، عايدة؟" الذي نافس على "الأسد الذهبي" في مهرجان فينيسيا السينمائي 2020، وترشّح للـ"أوسكار" والـ"بافتا"، كما أنه فاز بجائزة "نجمة الجونة الذهبية" في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لعام 2020.

ونوه التميمي في كلمته إلى "برنامج الاحتفاء بالسينما السودانية". مؤكداً أن "مهرجان الجونة تبنى سابقاً عرض الكثير من أفضل إنتاجات السينما السودانية في تاريخها، وكان أبرزها فيلم «ستموت في العشرين»، وهذه السنة، سيتم عرض فيلم «وداعا جوليا»". مضيفاً "أننا في حاجة للاطلاع على أفضل الإنتاجات السينمائية في المنطقة العربية والدولية".

ووجه التميمي الشكر لوجود ماريان خوري كمديرة فنية للمهرجان في دورته السادسة. مؤكداً أنها "إضافة مهمة جداً تأتي في إطار خطة استراتيجة المهرجان، وكذلك الناقد أندرو محسن كمبرمج لأفلام الدورة الحالية". مشيراً إلى "وجود الكثير من الأفلام المميزة هذا العام".

من جانبها، أعربت المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، ماريان خوري عن "سعادتها بالانضمام إلى فريق عمل دؤوب على رأسه انتشال التميمي، مدير المهرجان، والثقة التي منحتها إياها إدارة المهرجان".

وأكدت خوري أن "مهرجان الجونة يعود بعد توقف عام شهد الكثير من التحديات في مجال صناعة السينما، بالإضافة إلى المنافسة مع العديد من المهرجانات الأخرى التي ظهرت في المنطقة، وهو ما وضعته إدارة المهرجان في اعتبارها لتكون عودته هذا العام أقوى مما كانت عليه".

وأعربت النجمة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان الجونة السينمائي، عن سعادتها بالدورة السادسة والتي تمنت أن تكون أفضل من الدورة الأولى.

وأكدت يسرا في كلمتها خلا المؤتمر الصحفي أن "غياب المهرجان كان مؤثرًا لدى جميع صناع السينما"، كاشفة عن مفاجأة جديدة بحفل الافتتاح حيث سيتم عرض فيلم قصير للمخرج عمرو سلامة وهو أمر لم يحدث من قبل.

وأضافت يسرا في كلماتها: "السينما صناعة مهمة، وهي عقل وثقافة وضمير الأمة، وأتمنى من الإعلام الاهتمام بالورش والأفلام، خصوصًا مع وجود ماريان خوري كمديرة فنية للمهرجان، والتي خرجت من عائلة المخرج الكبير يوسف شاهين، وقدمت أعمالًا رائعة ومميز، حيث إن وجودها أحدث فارقًا هامًا في هذه الدورة".

ووجهت النجمة الكبيرة يسرا، الشكر لمدير المهرجان انتشال التميمي على "مجهوده الدائم بالمهرجان"، كما شكرت مؤسس المهرجان نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة سميح ساويرس حيث إنهما "العمود الفقري للمهرجان" مؤكدة أن "حبهما للفن والسينما وتقديرهما لقيمة الفن يجعل هناك روح جيدة بالعمل".

وعلقت يسرا على تكريم المخرج مروان حامد مشيرة إلى "قبوله باستحسان كبير من الجميع". مؤكدة على "استحقاقه هذا التكريم".

ومن جهتها أعربت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن سعادتها بالتواجد في مهرجان الجونة هذا العام. وقالت خلال المؤتمر الصحفي: "أنا سعيدة بتواجدي هنا، وأقدر هذه الشراكة مع مصر وهذه الصناعة الخلاقة، لأن طموحنا في الأمم متحدة، هو دعم مصر في التنمية المستدامة، بهذا الجهد والشراكة الخلاقة". وأضافت: "الأفلام من شأنها أن توصل صوت لمن لا نسمعهم، وصورة من لا نراهم، من المهمشين والمهاجرين، والأطفال والنساء". "شراكتنا تعود للدورة الأولى، وبناء على هذا الإرث، نواصل دعمنا للمهرجان ولشعار (سينما من أجل الإنسانية)، وسوف نحضر الورش والأفلام، لرفع الوعي، ونحن نهدف في الأساس لتمكين البشر. وتهدف الأمم المتحدة خلال هذا المهرجان، للتعاون من خلال مبادرة الجونة لسينما الشباب، حيث إننا سوف ندعم أكثر من 100 طالب من الشباب".

وأنهت بانوفا كلمتها قائلة: "نحن في غاية السرور أننا نجلب المزيد والمزيد من رؤى الأمم المتحدة في مصر لتتواصل في المستقبل. دعونا نصنع السعادة للناس من خلال المهرجان".

ومن جانبه صرح عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، قائلًا: "نحن فخورون بالشراكة مع مهرجان الجونة السينمائي، الذي يعيد الحدث السينمائي الرئيسي إلى المنطقة للمرة السادسة". مضيفًا أن "التزامنا بإقامة الفعاليات الفنية والثقافية المتميزة في مدننا، يعكس اهتمامنا بعملائنا في إنشاء مدن نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فكما نستضيف مهرجان الجونة السينمائي، قمنا باستضافة الذكرى السنوية الـ150 لأوبرا عايدة في الجونة، ومهرجان (موسيقى أندرمات) بقاعة الاحتفالات الموسيقية في مدينة أندرمات بسويسرا، ومختلف الفاعليات الثقافية في مدننا حول العالم. فنحن نقدم باستمرار أنشطة محلية وعالمية متميزة تستغل الهوية المتفردة لكل مدينة من مدننا. ويعود مهرجان الجونة هذا العام إلى الجونة، مدينتنا الساحلية المزدهرة المطلة على البحر الأحمر، مع مجموعة رائعة من الأفلام وبرنامج قوي للصناعة والفعاليات".

وخلال المؤتمر، أفصح عن تفاصيل الدورة الحالية والتي تضمنت الإعلان عن الجزء الأكبر من قائمة الأفلام المشاركة وفعاليات المهرجان وخبراء ونجوم صناعة السينما المشاركين، إضافة إلى المحترفين.

يتضمن برنامج هذا العام 15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و21 فيلمًا، في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى العروض الخاصة، وأفلام قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

سلط المؤتمر الصحفي أيضًا، الضوء على بعض من فعاليات "منطلق الجونة السينمائي" و"جسر الجونة السينمائي"، مكوني "منصة الجونة السينمائي"، ذراع الصناعة الخاصة بالمهرجان. وتضمن ذلك الإعلان عن بعض من الحلقات النقاشية وورش العمل ومحاضرات خبراء الصناعة.

والجدير بالذكر أن المنصة، دعت هذا العام عددًا من خبراء الصناعة الإقليميين والدوليين في مجالات السينما المختلفة للمشاركة في فعاليات المنصة المنوعة، واستقبل منطلق الجونة السينمائي 163 طلب تقديم، منها 117 مشروعا في مرحلة التطوير، و46 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج) من جميع أنحاء العالم العربي، وفحصت هذه الطلبات لجنة سينمائية مُعينة من قبل المهرجان واختارت 20 مشروعًا، 13 منها في مرحلة التطوير و7 في مرحلة ما بعد الإنتاج، وذلك للمشاركة في منطلق الجونة السينمائي هذا العام.

تم اختيار هذه المشاريع بناء على جودتها ورؤيتها الفنية وإمكانية تنفيذها ماليًا، كما أثنت اللجنة على مستوى المشروعات المتقدمة للمنطلق هذا العام.

على الجانب الآخر، يستكمل جسر الجونة السينمائي مهمته التي بدأها كمساحة لمشاركة المعلومات والتأثير من خبراء الصناعة إلى المواهب الإبداعية الصاعدة. ويقدم عددًا من حلقات النقاش وورش العمل ومحاضرات لخبراء ومحترفي الصناعة من جميع أنحاء العالم.

يذكر أن فعاليات منصة الجونة السينمائية، ستقام في مقر ساحة البلازا بالجونة في الفترة ما بين 14 – 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يستكمل المهرجان أيضًا دعمه للسينما العربية في المهرجانات السينمائية العالمية، مساهمًا في تمكين صناع السينما العرب، خاصة خارج العالم العربي.

ويكرم المهرجان هذا العام، المخرج الشاب مروان حامد، وذلك لمساهمته البارزة في صناعة السينما.

تحدث القائمون على المهرجان، خلال المؤتمر الصحفي أيضًا، عن عدة مبادرات جديدة هذا العام، ومنها: سوق الجونة السينمائي، والتي تشكل ملاذًا للأصوات المخضرمة والناشئة في عالم صناعة السينما العربية، بما فيها المنتجين والموزعين ووكلاء المبيعات ومنصات البث المباشر وبرامج التمويل والمنح وغيرها. وستمثل الكبائن الموجودة داخل السوق، منصة لعرض المشروعات ومعدات صناعة الأفلام والبنية التحتية والخدمات والتقنيات والمبادرات الجديدة لهذه المنظمات والمؤسسات. وتهدف السوق إلى ربط صنّاع المحتوى بالمشترين المحتملين والموزعين والشركاء.

ومن أبرز فعاليات السوق، معرض الجونة للأفلام القصيرة، حيث ستكون مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة متاحة للعرض خلال اليوم، في أوقات عرض محددة.

وتحدث القائمون على المهرجان، أيضًا، عن البرنامج الجديد "ناشئي الجونة" وهو برنامج مُخصص للطلاب وصنّاع الأفلام الذين يقدمون أعمالهم للمرة الأولى، ويدعوهم البرنامج للمشاركة والاستفادة من جميع فعاليات المهرجان، إذ يهدف إلى توفير الموارد والتوجيه والترويج والدعم المطلوب، لتطوير أعمال هذه المواهب الشابة. ويتماشى هذا مع هدف سوق الجونة السينمائية، المتمثل في خلق أوجه للتفاعل بين مختلف الكيانات الحيوية لصناعة السينما في المنطقة. ويمكن لصنّاع الأفلام الناشئين والمخضرمين أيضًا، إلقاء نظرة فاحصة على الشركاء القادرين على دعمهم في عرض الأفلام، أو الانتهاء من أعمالهم التي لا تزال تحت التطوير.

وتناول الحديث أيضاً خلال المؤتمر الصحفي عن المبادرة الجديدة للمهرجان، لجلب 200 شاب من مختلف مدن مصر بدعم منظمات وهيئات على رأسها الأمم المتحدة، لإطلاعهم على المهرجان وفعالياته. وسيتم عرض نحو 30 فيلمًا قصيرًا على هامش المهرجان.

كما تحدث الحضور أيضًا خلال المؤتمر، عن مشروع التعاون الجديد مع سينما زاوية، والذي يهدف إلى توسعة قاعدة المشاهدين، من خلال عرض أفلام المهرجان في سينما زاوية بالقاهرة، في وقت متزامن. وذلك بداية من يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول وحتى يوم 20 من الشهر ذاته. وسيتم خلال البرنامج، عرض فيلمين يومياً من أفلام مهرجان الجونة، بسينما زاوية، الأول في الساعة الـ7 مساءً، والثاني في الـ10 مساءً.

تحدث الحضور أيضًا عن البرنامج الجديد الخاص، بعرض جواهر الفيلم السوداني المرممة حديثًا.

ويسعد مهرجان الجونة، الإعلان عن شركاء ورعاة دورته السادسة، حيث يقام المهرجان بالشراكة مع "أوراسكوم للتنمیة" ووجھاتھا، و"الجونة"، و"Owest" و"مكادي ھایتس"، في ضیافة مدینة الجونة.

وسيكون الشريك الإعلامي الرئيسي قناة "ON"، والشريك الرسمي للفن والتصميم "كایرو دیزاین دیستریكت - سي دي دي"، والشريك والناقل الرسمي "أبو غالي موتورز"، وشريك الاتصالات الرسمي " أورنچ "، والمشروب الرسمي للمهرجان "بيبسي"، وشريك الأزياء الرسمي "كونكريت"، والسيارة الرسمية لمهرجان الجونة "BMW"، وراعي التألق "تريسمي". بدعم من " سڤن ". وشريك الاستدامة "نسله"، والناقل الرسمي "مصر للطيران"، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشريك الطاقة المتجددة "إنفينتي"، بالتعاون مع "مجموعة محمد الصغير"، وبالشراكة مع "تيكيت إيجيبت"، وراعي الجمال "لانكوم" وبالتعاون مع “Impact BBDO”

ويقام المهرجان تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة، والمركز القومي للسينما.

عن مهرجان الجونة السينمائي:

واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.