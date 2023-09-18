بعد كان السينمائي.. عرض «Killers of the Flower Moon» في مهرجان الجونة

عبرت المخرجة ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، عن سعادتها بإقامة الدورة السادسة من المهرجان التي تنطلق في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر المقبل، وكشفت عن مجموعة من الأفلام المهمة التي سيتم عرضها خلال المهرجان من بينها «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي.

وعبرت ماريان خوري عن فخرها بالانضمام إلى الدورة السادسة من المهرجان، خاصة أن الدورات السابقة كانت تقدم برنامجا حافلا وهذا العام سيوف يتم تقديم ما يقرب من 80 فيلما، مشيرة إلى وجود برنامج خاص للسينما السعودية، وأفلام مرممة خاصة تم إطلاق عليها «جواهر».

تفاصيل فيلم «Killers of the Flower Moon»

عرض فيلم «Killers of the Flower Moon» للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وتدور أحداث الفيلم المأخوذة عن رواية بنفس العنوان للصحفي ديفيد جران، الصادر عام 2017 وتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا خلال تلك الفترة، ويستند إلى سلسلة جرائم القتل التي وقعت في «أوكلاهوما»، في عشرينيات القرن الماضي التي ارتكبت بعد اكتشاف النفط في الأراضي القبلي.