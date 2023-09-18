«الحياة اليوم» يرصد تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان سماع الدولي للإنشاد

استعرض برنامج «الحياة اليوم» لقاء خاصا عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية؛ في دورته السادسة عشر بالمجلس الأعلى للثقافة، والذي شارك فيه 30 فرقة من الكونغو برازفيل وتتارستان وباكستان والبوسنة والصين وجيبوتي والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وإندونسيا واليمن وقبرص ومصر؛ بالإضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر.

مصر تحتضن جوهر الأديان

وقال الفنان انتصار عبدالفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، عبر فضائية الحياة، إن المهرجان يؤكد دائما أن مصر تحتضن جوهر الأديان والمحبة والتسامح، وأننا احتفلنا باحتفالية دولية كبيرة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

المهرجان يحرص دائما على الورشة الدولية

كما أوضحت سهام عبدالفتاح المدير التنفيذي لمهرجان سماع أن الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس المهرجان؛ يحرص دائما على الورشة الدولية التي يجمع فيها كل هذه الفرق الدولية للتأكيد على التواصل الإنساني بين الثقافات المختلفة.