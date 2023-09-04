لبنى عسل: مهرجان القلعة يجمع بين الموسيقى الطربية الأصيلة والشبابية

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن مهرجان القلعة أمر جديد ومختلف، ويجمع بين الموسيقى الطربية الأصيلة والموسيقى الشبابية، وبالأمس شهد المهرجان حفلتين، للمطربة التونسية غالية بن علي، والموسيقار هشام خرما، متابعة بأن الأجواء في مهرجان القلعة مختلفة تماما عن نظيرتها بالأمس، بهدف تلبية كل الأذواق.

حفلات مهرجان القعلة اليوم

وأضافت «عسل»، خلال حلقتها اليوم ببرنامج «الحياة اليوم» عبر قناة الحياة: «نشهد اليوم احتفالية في مهرجان القلعة من طراز خاص يجمع الفن الروحاني الجميل والمصري الأصيل وكل المصريين يحبونه بشدة وهي الإنشاد الديني والابتهالات الدينية»، مشيرة إلى أن المنشدين الليلة في مهرجان القلعة هما شيخ المنشدين ياسين التهامي والمنشد أحمد العمري.

حفلات مهرجان القعلة غدا

وتابعت: «اليوم نشهد ليلة إنشاد ديني وابتهالات، بينما غدا سنرجع للأجواء التي لها علاقة بالطرب الجميل والأصوات الشبابية الرائعة والمتمكنة القادرة على جمع بين الطرب والموسيقى الحديثة، إذ من المنتظر غدا إحياء الفنان محمد محسن حفلا ضمن فعاليات مهرجان القلعة، يأتي ذلك علاوة على حفل الفنانة اللبنانية عبير نعمة صاحبة الموسيقى المختلفة واللون الموسيقي الجديد».