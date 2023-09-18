رسالة المصريين لـ«الرئيس»: شكرا يا «سيسي»

أعرب المواطنون، من مختلف محافظات مصر، عن شكرهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، على حزمة الحماية الاجتماعية التى وجَّه بتطبيقها من الشهر المقبل، للتخفيف عن الأسرة المصرية، والمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهلها، فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التى ألقت بظلالها على اقتصادات الدول وشعوبها، منذ جائحة فيروس كورونا، إلى الحرب الأوكرانية، وصولاً إلى آثار التغيرات المناخية.

«شكراً يا ريس».. كانت تلك الرسالة هى القاسم المشترك بين المصريين من وجه «بحرى» إلى الصعيد، على دعم «السيسى» للمواطن وجعله دائماً على رأس أولوياته، مؤكدين دعمهم لترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، من أجل مواصلة التنمية والبناء، واستكمال المشروعات القومية الكبرى وجنى ثمارها، بعد أن أسهمت فى تشغيل الملايين من أبنائهم، كما أحدثت طفرة فى المرافق والبنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، من الريف إلى المدن الجديدة والمناطق الحدودية.