مدير «مصر للدراسات الاقتصادية»: الدولة مهتمة بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إنَّ المواطن المصري دومًا في قلب وعقل الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا لمسناه وشهدناه يتحقق بالفعل بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه في نوفمبر 2016.

الدولة تهتم بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية

وأشار «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، إلى أنَّ الدولة بعد البرنامج بدأت تهتم فعليًا بزيادة المخصصات الموجهة نحو برامج الحماية الاجتماعية، والتي رأيناها خلال السنوات الماضية، من أجل تقليل التأثيرات التضخمية لتداعيات التنفيذ الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ثم تلاه تداعيات جائحة كورونا، ثم حاليًا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وأوضح أنَّ الدولة المصرية تضع نصب أعينها الاهتمام بالمواطن المصري وكيفية إتاحة الفرص الملائمة للعيش بحياة كريمة، وتلبية احتياجاته الأساسية من كافة السلع والمنتجات في التزاماته المعيشية، مؤكدًا «الدولة المصرية عودتنا في سياستها التنفيذية لعملية التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية أنها تتحرك على مسارات متوازية».