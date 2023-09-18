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أسامة منير يصل إلى مكان عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد

كتب:

محمود الرفاعي
09:19 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
محمد فؤاد ثناء تلقي العزاء في شقيقه

محمد فؤاد ثناء تلقي العزاء في شقيقه

وصل الإعلامي أسامة منير، قبل قليل، مسجد حسين صدقي بالمعادي لتقديم واجب العزاء في شقيق الفنان محمد فؤاد.

عزاء شقيق محمد فؤاد

وأعلن محمد فؤاد نبأ وفاة شقيقه في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وألقى الفنان محمد فؤاد نظرة الوداع على جثمان شقيقه وتلاوة آيات من القرآن الكريم على روحه.

جاء ذلك قبل أن يوارى جثمانه الثري داخل مقابر عرب راشد بمنطقة حلوان.

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