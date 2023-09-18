«المصرية للاتصالات»: الدولة وجهت بالتوسع في إنشاء 5 مدارس «we» بالمحافظات

أكدت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، أن وزارة التربية والتعليم وجهت بالتوسع في إنشاء 5 مدارس «we» للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرة إلى أن نتائج وتقييمات الطلبة مشرفة محليا ودوليا من قبل المؤسسات الدولية مثل «جايكا».

القيادة السياسية وجهت بوجود مدرسة we للتكنولوجيا في كل محافظات الجمهورية

وقالت نصير، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن القيادة السياسية وجهت بوجود مدرسة we للتكنولوجيا في كل محافظات الجمهورية.

الدراسة على أيدي مهندسين متخصصين

وأضافت رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات أن المدرسة من بعد الإعدادية ويتم اختيارها وفق اختبارات ومقابلات شخصية؛ للوصول إلى الفئة المستهدفة، خاصة أن الدراسة باللغة الإنجليزية، في مواد تخصصية على أيدي مهندسين متخصصين في المجال التكنولوجي بجانب المواد الأساسية الأخرى مثل اللغة العربية والدراسات والمواد الأخرى.

وتابعت نصير أن أول دفعة تم تخريجها من مدرسة مدينة نصر بواقع 190 طالبا وطالبة، وتم تعيينهم في كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا والمعلومات، قبل التحاقهم بالمرحلة الجامعية.

أول 3 سنوات دراسة مجانية

واختتمت: طلبة المدارس يحصلون على شهادة معتمدة دولية تؤهلهم لسوق العمل دون أي اختبارات أو تقييمات في المجال، وأول 3 سنوات دراسة كانت مجانية، وهذا العام رسوم المستهلكات المدرسية بسيطة وفي المتناول تصل لـ6 آلاف جنيه للصف الأول، يمكن تقسيطها من خلال البنوك.