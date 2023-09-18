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جوتيريش يؤكد دعمه الكامل لنتائج قمة الأنظمة الغذائية في يوليو الماضي

كتب:

مريم جاد
06:42 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
الأمين العام للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يؤكد دعمه الكامل لنتائج قمة الأنظمة الغذائية في يوليو الماضي.

تعزيز القدرات التكنولوجية من خلال حوكمة أفضل

وأكد جوتيريش، خلال إلقاء كلمته أمام قمة التنمية المستدامة، المذاعة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه يعمل على تعزيز القدرات التكنولوجية من خلال حوكمة أفضل، وتعبئة الموارد بكل القطاعات، ودعم الدول الرائدة للاستثمارات في الأنظمة التعليمية.

توفير 400 مليون فرصة جديدة للعمل للشباب

وأضاف أن هناك دول رائدة تدعم الاستثمارات في الأنظمة التعليمية وضرورة توفير 400 مليون فرصة جديدة للعمل للشباب، مشيرًا إلى أن الملايين من الأشخاص حول العالم يعانون من الجوع، والحاجة إلى لـ500 مليار دولار لتحسين اقتصادات العديد من الدول النامية.

وتابع أن انعدام الأمن الاقتصادي يسبب معاناة للكثير من المجتمعات، والانتقال لمصادر الطاقة المتجددة لا يتم بالسرعة المطلوبة. 

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بقلم مريم جاد