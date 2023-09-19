عمرو خالد يثير الجدل بظهوره في أحد المطاعم.. «بيغنوا للأكل»

انتشر خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو قصير، للداعية عمرو خالد، وهو بأحد المطاعم الشهيرة في القاهرة الجديدة، وهو يتناول «الكوارع» وأكلات شعبية.

عمرو خالد بأحد المطاعم

وظهر خالد وهو بصحبة أسرته وعائلته وهم يستمعون لغناء فريق العمل بالمطعم، أثناء تقديم الأكل لهم، بشكل أثار تفاعل الرواد صاحبه موجة من الجدل.

تخرج ابن عمرو خالد

وقبل أسابيع أثار الداعية عمرو خالد تفاعلا كبيرا حينما نشر مقطع فيديو لتخرج ابنه في إحدى الجامعات البريطانية في لندن، وكتب وقتها على «فيس بوك»: «في واحد من أجمل أيام حياتي، احتفلت وأسرتي الصغيرة بتخرج ابني الحبيب علي، أسأل الله تعالى أن ينتفع وينفع غيره بما تعلم، وأن يجعله سندًا لي، وأن يوفقه وجميع شبابنا لما يحبه ويرضاه.. آمين»