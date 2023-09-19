أسعار البيض في الأسواق والمحلات اليوم الثلاثاء 19-9-2023

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار البيض اليوم الثلاثاء 19-9-2023، وجاء سعر طبق البيض بـ126 جنيها للمستهلك، وتشدد أجهزة الدولة الرقابة على الأسعار من أجل التصدي للخارجين على القانون الذين لا يلتزمون بالأسعار المقررة.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر البيض البلدي 132 جنيهًا اليوم الثلاثاء 19-9- 2023 للمستهلك، وبحسب خبراء التغذية، فإنّ بيض المائدة من العناصر الغذائية المهمة التي لا غنى عنها، حيث تقي الأطفال والكبار هشاشة العظام.

أسعار البيض في البورصات

وترصد الوطن أسعارالبيض اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في المزارع، كما يلي.

البيض الأبيض في بورصة البيض بالزراعي: 112 جنيها.

طبق البيض الأبيض في بورصة الجوهري: 110 جنيهات.

أسعار كرتونة البيض الأبيض في بورصة شوشة: 109 جنيهات.

بورصة الصحراوي: 111 جنيها.