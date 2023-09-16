تعرف على أسعار البيض اليوم السبت 16-9-2023

تعتبر أسعار البيض اليوم السبت 16-9-2023، من المعلومات المهمة التي يبحث عنها المواطنون قبل الشراء من الأسواق.

أسعار البيض اليوم السبت 16-9-2023

ويتميز البيض بمعدلات عالية من البروتين والعناصر الغذائية التي يحتاج لها جسم الإنسان، لذلك يسعى كثير من المواطنين لمعرفة سعره، ويتم تحديث أسعار البيض اليوم السبت 16-9-2023، إذ تخضع عملية الأسعار بناء على البورصة التي تختلف بشكل يومي، لذلك يسعى كثير من المواطنين لمتابعة السعر قبل الشراء يوميا.

وتستعرض «الوطن» أسعار البيض اليوم السبت 16-9-2023.

وسجلت أسعار البيض الأبيض اليوم السبت 16-9-2023، استقرار حيث سجل سعر طبق البيض في البورصة الدواجن والبيض 120 جنيها في البورصة.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وسجلت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصات المحلية 122 جنيها للطبق، في البورصة ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 127 و132 جنيها للطبق.

أسعار الأبيض الأبيض للمستهلك

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في البورصة 120 جنيها، ليباع في المحلات بـ130 جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض البلدي

وسجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في البورصة 130 جنيها.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

وتختلف الأسعار من بورصة الدواجن الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن أسواق المحلية للمستهلكين، حيث ترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 7 إلى 15 جنيها في الكرتونة.