أسعار البيض اليوم الاثنين 11-9-2023.. بكم البلدي؟

يعتبر أسعار البيض اليوم الإثنين 11-9-2023، من المعلومات المهمة التي يبحث عنها المواطنون قبل الشراء من الأسواق حتى لا يتم الشراء بسعر أعلى من الطبيعي، وفي ظل تذبذب سعر الكرتونة خلال الفترة الجارية، إذ يتميز البيض بمعدلات عالية من البروتين والعناصر الغذائية التي يحتاج لها جسم الإنسان.

أسعار البيض اليوم الإثنين 11-9-2023

ويتم تحديث أسعار البيض بشكل يومي حيث تختلف أسعار البيض اليوم الإثنين 11-9-2023، إذ تخضع عملية الأسعار بناء على البورصة التي تختلف بشكل يومي، لذلك يسعى كثير من المواطنين لمتابعة السعر قبل الشراء يوميا.

وتستعرض «الوطن» أسعار البيض اليوم الإثنين 11-9-2023.

وسجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الإثنين 11-9-2023، حيث سجل سعر طبق البيض في البورصة الدواجن والبيض 119 جنيها في البورصة.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وسجلت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصات المحلية 121 جنيها للطبق، في البورصة ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 127 و130 جنيها للطبق.

أسعار الأبيض الأبيض

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في البورصة 119 جنيها، ليباع في المحلات بـ129 جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض البلدي

وسجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في البورصة 130 جنيها.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

وتختلف الأسعار من بورصة الدواجن الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن أسواق المحلية للمستهلكين، حيث ترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 7 إلى 15 جنيها في الكرتونة.