مركز الهناجر يستضيف عروض نادي سينما المرأة

شهدت فعاليات نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما، أمس، العرض الأول لفيلم «مفترق طريق» تأليف وإخراج بثينة الناصري، وعرض فيلم «ورد» إخراج أسامة القزاز، وفيلم «سواح» إخراج منى يحيى.

معلومات عن فيلم مفترق طريق

وفيلم مفترق طريق مقتبس عن قصة «القطار المسافر» للكاتبة بثينة الناصري، وهي قصة رومانسية غنائية من أشعار الشاعر العراقي علي الجبر، وألحان أستاذ الموسيقى العراقي المرواتي الدكتور عمار أحمد، وغناء الفنان المصري رنيم قطيط، والفنانة المصرية هبة الجزار.

ندوة خاصة للفيلم بعد عرضه

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وشهدت مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

معلومات عن نادي سينما المرأة

يذكر أنّ نادي سينما المرأة في القاهرة، ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، الإثنين الثالث من كل شهر، تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيا، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.