تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الاثنين 9 ديسمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة.. تطلق وزارة الصحة 5 قوافل طبية في مناطق الصالحية مركز أبو حمص محافظة البحيرة، والجرابعة مركز جنوب بورسعيد، واليوسيفية مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، وتاتوف مركز دير مواس محافظة المنيا، والبشندي مركز بلاط محافظة الوادي الجديد يأتي تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة) والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة.

القاهرة.. يقوم محافظ القاهرة خالد عبد العال بتسليم أطراف صناعية وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم المساعدة وتلبية كافة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على مباشرة أعمالهم اليومية بصورة طبيعية. بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

القاهرة.. تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، بالذكرى الثانية لرحيل الفنانة "شادية"، بالتعاون مع أسرتها، وذلك في الثامنة مساء، وذلك في بفندق سفنكس في 8 شارع مجلس الشعب.

القاهرة.. تحتفل جامعة القاهرة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمعرض فني ومشغولات يدوية وابتكارات خاصة بالطلاب ذوي الإعاقة، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا أمام المكتبة المركزية الجديدة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

القاهرة.. يقيم المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، بشارع ابن بطوطة بالطالبية بالهرم في السادسة مساء، ندوة صالون الثقافة الصينية في عيون المصريين بعنوان "الرؤية المستقبلية للعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين" يحاضر فيها كل من المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية.

القاهرة.. تفتتح الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما، "نادي سينما المرأة"، وذلك في السادسة مساء بقاعة سينما الهناجر في ساحة دار الأوبرا المصرية.