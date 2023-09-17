نادي سينما المرأة يعرض 3 أفلام بالهناجر غدا

يشهد نادي سينما المرأة، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، العرض الأول لفيلم «مفترق طريق»، تأليف وإخراج بثينة الناصري، غدا، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، كما يجري عرض فيلم «ورد»، إخراج أسامة القزاز، وفيلم «سواح»، إخراج منى يحيى، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.

فيلم «مفترق طريق» مقتبس عن قصة «القطار المسافر» للكاتبة بثينة الناصري، وهي قصة رومانسية غنائية من أشعار الشاعر العراقي علي الجبر، وألحان الدكتور عمار أحمد، وغناء الفنان المصري رنيم قطيط، والفنانة المصرية هبة الجزار.

ندوة للأفلام بالمركز القومي

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، لمناقشتها مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة، ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الاثنين الثالث من كل شهر.