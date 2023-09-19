تراجع أسعار السمك اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في الأسواق.. البلطي بـ69 جنيها

تراجعت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في الأسواق، وذلك مقارنة بالأيام الماضية، بسبب انخفاض القوة الشرائية في ظل توافر جميع الأنواع، وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر سمك البلطي ما بين 69 و71 جنيها.

- يتراوح سعر فيلية البلطي ما بين 40 و195 جنيها.

- كما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 70 و110 جنيهات.

- القراميط ما بين 30 و 50 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- فيما يتراوح سعر الثعابين ما بين 50 و200 جنيه.

- والمكرونة السويسي ما بين 60 و110 جنيها.

- وبالنسبة لسعر السبيط يتراوح اليوم الثلاثاء ما بين 170 و290 جنيها.

أسعار سمك البوري

- وعن سعر الكابوريا اليوم في الأسواق تتراوح ما بين 40 و190 جنيها.

- فيما يتراوح سعر البربون ما بين 45 و75 جنيها.

- بينما يتراوح سعر الدنيس اليوم ما بين 100 و160 جنيها.

- كما يتراوح سعر الجمبري ما بين 200 و300 جنيه.

- والبوري ما بين 80 و115 جنيها.