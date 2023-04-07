أسعار السمك اليوم الجمعة 7-4-2023 في الأسواق.. الجمبري بـ «150 جنيه»

تشهد أسعار السمك اليوم الجمعة 7-4-2023 في الأسواق المصرية، استقرارا، في ظل زيادة المبيعات على اللحوم والدواجن في شهر رمضان، بحسب ما ذكر محمد فريد عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات لـ«الوطن»، ومن المتوقع الاستمرار في استقرار الأسعار في فترة شهرة رمضان.

وبالنسبة لأسعار السمك اليوم الجمعة 7-4-2023 في الأسواق المصرية، تراوح سعر كيلو الثعابين بين 90 و280 جنيهًا، والكابوريا بين 80 و160 جنيهًا، والمكرونة السويسي من 120 إلى 145 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻣك اﻟﺑﻠطﻰ

وتراوحت أسعار السمك البلطي بين 70 و80 جنيهًا، حسب المنطقة، وسعر كيلو السبيط 200 جنيه، وكيلو الدنيس بين 130 إلى 220 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك ﻓي ﺳوق اﻟﻌﺑور اﻟﯾوم

وعن أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك ﻓي ﺳوق اﻟﻌﺑور اﻟﯾوم، ويتراوح سعر البلطي بين 59 و68 جنيهًا، وكيلو البوري بين 42 و89 جنيهًا، والكابوريا بين 30 و90 جنيهًا، والمرجان بين 44 و68 جنيهًا، والدنيس من 100 إلى 160 جنيهًا، والسبيط والكاليماري بين 115 و265 جنيهًا، والمكرونة السويسي 50 و110 جنيهات، والثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك ﻓﻰ ﻣﺻر اﻟﯾوم

وضمن أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك ﻓﻰ ﻣﺻر اﻟﯾوم، تراوح سعر الجمبري بين 150 و450 جنيهًا، وكيلو القاروص 160 جنيهًا، وعن أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻣﺎك اﻟﻣﺟﻣدة ﻓﻰ ﻣﺻر، وصل سعر كيلو المكرونة المجمدة من 30 إلى 50 جنيهًا.

فيما تراوحت أﺳﻌﺎر ﺳﻣك اﻟﺑورى بين 105 و120 جنيهًا، حسب المنطقة التي يباع فيها السمك.