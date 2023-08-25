أسعار السمك اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق.. «شوف البلطي بكام»

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق استقراراً، ومن أبرزها سمك البلطي الأكثر إقبالاً في السوق المصرية، وتابع أسعاره أعداد كبيرة من المواطنين بشكل يومي، والتي تختلف قليلاً من منطقة لأخرى.

وتستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم حسب آخر تحديث للأسعار أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

- سعر جمبري وسط: الكيلو بـ 199 جنيها.

- سعر جمبري صغير: الكيلو بـ 137 جنيها.

- سعر وقار: الكيلو بـ 163 جنيها.

- سعر القاروص: الكيلو بـ 155 جنيها.

- سعر المرجان ممتاز: الكيلو بـ 132 جنيها.

- سعر الكابوريا: الكيلو بـ 98 جنيهات.

- سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ 123 جنيها.

- سعر قشر بياض: الكيلو بـ 100 جنيها.

- سعر بياض ممتاز: الكيلو بـ 102 جنيه.

- سعر سبيط: الكيلو بـ 203 جنيه.

- سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ 102 جنيه.

- سعر مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ 84 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ 79 جنيها.

- سعر البلطي وسط: الكيلو بـ 71 جنيها.

- سعر البلطي صغير: الكيلو بـ 57 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- سعر السردين المجمد: الكيلو بـ 53 جنيها.

- سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ 74 جنيها.

أسعار سمك البوري

- سعر بوري وسط: الكيلو بـ 110 جنيها.