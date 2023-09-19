وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع المجر في إطالة أعمار المعدات العسكرية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، كريستوف بوبروفينسكى وزير دفاع المجر، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وجاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة المصرية، وأوندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بوزير دفاع المجر والوفد المرافق له، وتم تأكّيد قوة ومتانة العلاقات المصرية المجرية والاهتمام الخاص الذي توليه الدولة المصرية للحرص على امتداد هذه العلاقات وهو ما يتضح جليًا من خلال تبادل الزيارات الرئاسية بين البلدين، إذ زار الرئيس عبدالفتاح السيسي المجر عامي 2017 و2021، وذلك للمشاركة في قمة دول تجمع الفيشجراد، كما زار رئيس دولة المجر مصر عام 2019.

عقب ذلك، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الهيكل التنظيمي للوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة والجهات التابعة تعد رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية فمنظومة العمل بها تتميز بأنها منظومة متكاملة وفريدة من نوعها، إذ يتبع الوزارة 16 شركة صناعية و4 شركات في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة.

وأشار الوزير، خلال اللقاء، إلى أنَّ التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المجرية العاملة في مجالات مماثلة سيعمل على إحداث نقلة نوعية كبيرة في التعاون الصناعي بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي ونظيرتها المجرية لترسيخ مبدأ نقل وتوطين التكنولوجيات الصناعية كمبدأ أساسي لزيادة القيم المضافة للصناعة المصرية ولتحقيق بناء تراكمي للخبرة والإمكانيات التكنولوجية لشركاتها ومصانعها وهو ما يأتي في إطار استراتيجية العمل بالوزارة والحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى دراسة إمكانية التعاون في عدد من المجالات العسكرية ومنها تبادل الخبرات في مجال تطوير وإطالة أعمار المعدات الشرقية، توريد خامات الإنتاج ومكونات المنتجات العسكرية ، الترويج لتصدير الصلب المدرع، وعلى مستوى الشق المدني تم مناقشة إمكانية التعاون لتوريد خامات ومستلزمات إنتاج محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدات تنقية مياه الشرب بمكوناتها، التصنيع المشترك للمعدات والمستلزمات الطبية ، تصنيع معدات النقل المتداول، تصنيع الشاشات الذكية، إنتاج أسطوانات الغاز الطبيعي للسيارات والأوتوبيسات، إنتاج المحركات الكهربائية، والتعاون في مجالات أنظمة الطاقة الشمسية.

من جانبه، أكّد كريستوف بوبروفينسكي وزير دفاع المجر ضرورة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الجانبين تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة وضخ استثمارات جديدة في كلا البلدين، وأشار إلى أنَّه يسعى إلى دعم وتشجيع الشركات المجرية للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي لما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين الصناعة وباعتبارها إحدى الكيانات الصناعية الهامة في مصر والتي تقوم بالتعاون وعقد الشراكات مع مختلف الدول الأجنبية والعربية.

وفى نهاية اللقاء، حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيه الدعوة كريستوف بوبروفينسكي وزير دفاع المجر وللشركات المجرية للمشاركة في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «EDEX 2023» والذي سيقام بمصر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وبدوره، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، أنَّ وفد مجري سيجري زيارة لشركتيّ م200، م300 اليوم للتعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة خلال اللقاء ودراسة إمكانية تنفيذها والبدء فيها، كما تمّ توجيه الدعوة الوزير محمد صلاح مستقبلاً لزيارة الشركات المجرية.