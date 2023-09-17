كاتب صحفي: الدولة المصرية حريصة على استمرارية خطة التنمية

ثمن الكاتب الصحفي بلال الدوي، قرارات الرئيس السيسي التي أصدرها في مؤتمر محافظة بني سويف، أثناء افتتاح بعض المشروعات التنموية الكبرى، والتي تضمنت زيادة المنحة الاستثنائية إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وزياد المعاشات ذات العلاوة وزيادة معاش حياة كريمة 15%، وصرف علاوة الصحفيين، وإعفاء صغار المزارعين من الفوائد وغرامات التأخير، وكذا مد مهلة للمتأخرين عن سداد أقساط أراضي هيئة المجتمعات العمرانية حتى نهاية 2024، مع إعفائهم من غرامات التأخير.

الكثير من الدول كان يعاني من أزمة كورونا

وأوضح «الدوي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: «الكثير من الدول كان يعاني من أزمة كورونا والأزمة الروسية، ووصل حجم البطالة فيها إلى 7%، لافتًا إلى أن حجم المعمور في مصر تحول إلى 15% مشروع زيادة المليون ونصف فدان مشروع مستقبل مصر، سيعمم الإفادة على عامة الشعب المصري بأكمله.

الدولة المصرية حريصة على استمرارية خطة التنمية

وتابع الدوي، أن الدولة المصرية حريصة على استمرارية خطة التنمية وتعمل باستمرار، وحققت إنجازات ببناء المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت جمهورية جديدة.