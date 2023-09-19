رئيس «القابضة للصرف» يسلّم شهادات برنامج قادة المياه لـ120 مشاركا

سلّم المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شهادات حضور المرحلة الأولى من برنامج قادة المياه water leaders لـ120 مشاركا من قيادات الشركة القابضة والشركات التابعة، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية، والذي استمر على مدار 4 أشهر متواصلة بهدف بناء وتأهيل كوادر قادرة على إدارة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي، تماشيا مع سياسة الدولة وتوجيهات وزارة الإسكان بالاستثمار في العنصر البشري والنهوض بمستوى الكفاءات القيادية بقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق أعلى معدلات الأداء.

تطوير أطر الكفاءات للوظائف القيادية

وأكد رئيس الشركة القابضة في تصريحات صحفية، أنّ البرنامج يحقق أهداف الشركة القابضة من خلال إعداد القادة وتطوير أطر الكفاءات للوظائف القيادية بالشركات التابعة، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي نيابة عن الحكومة الألمانية GIZ، ويعد تطبيقا لتصور وخريطة تطوير المهارات القيادية في إطار الكفاءات، وتأهيل الموارد المتميزة لتولي المناصب القيادية، وتطوير وتنمية القدرات المختلفة، وبناء كوادر مؤهلة ومدربة لتواكب الخطط الاستراتيجية للشركات، ورفع كفاءة القيادات المبني على أسس علمية وعالمية، وتحديد الكفاءات الأساسية للقيادات.

تحقيق مستويات عالمية في إدارة خدمات المياه

وقالت الدكتورة مها خلاف مدير مشروع إدارة مياه دلتا النيل بمصر - الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أنّ تركيز المشروع ينصب على تطوير القادة والارتقاء بمهاراتهم وتحديد قادة قادرين على تنفيذ استراتيجية الشركة القابضة والشركات التابعة بنجاح، من خلال تحقيق مستويات عالمية في إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في مصر، وتلبية المعايير المصرية لخدمات المياه والصرف الصحي من خلال الإدارة الفعالة للشركات التابعة، وتطوير معايير أداء الشركات التابعة.

وأشارت إلى أنّ البرنامج مرّ بعدة مراحل لاختيار وترشيح المؤهلين ضمن برنامج قادة المياه، الذي تكون من 4 وحدات تدريبية تناولت أهم الموضوعات الإدارية والقيادية مثل السرد القصصي للأعمال، إدارة التغيير، الذكاء الاجتماعي، ادارة العلاقات، التدريب والتوجيه، إدارة المواهب والكوادر، إدارة اللجان التنفيذية اتخاذ القرار، لتعقد المرحلة التالية في الأسبوع الأخير من سبتمبر لتشمل تقييم فجوات التطوير وتقديم التوصيات لسد الفجوات ويشمل عدة تمارين وأنشطة باستخدام مجموعة من الأدوات المعيارية المعمول بها عالميا.