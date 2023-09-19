ما المطلوب لإصلاح عداد المياه التالف؟.. اعرف الخطوات

قدمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في جميع مراكز خدمة العملاء المنتشرة على جميع أنحاء مستوى الجمهورية، العديد من الخدمات لعملائها، والذي جاء من ضمنها كيفية التعامل حال تلف عداد المياه، وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية، الإجراءات والمستندات المطلوبة حال حدوث مشكلة للعداد من أعطال أو تلف أو توقف القراءة.

وأوضحت الشركة أن على المنتفع الذي يرغب في إصلاح عداد المياه حال تلفه، التوجة لأقرب مركز لخدمة العملاء، وتقديم المستندات المطلوبة في حال تلف العداد.

المستندات المطلوبة في حال تلف العداد

1- يقدم العميل أو المنتفع طلب برغبته في فحص العداد.

2- تقديم بطاقة الرقم القومي للمنتفع.

3- يرفق العميل صورة لآخر فاتورة استهلاك لعداد المياه.

4- يقدم العميل التليفون الأرضي والمحمول.

5- يكتب العميل البريد الإلكتروني الخاص به.

أنواع عدادات المياه

تنقسم العدادات إلى 3 أنواع

1- العدادت ميكانيكية.

2- العدادت الذكية.

3- العدادت إلكترونية مسبقة الدفع، ويجري استخدامها لقياس كميات الاستهلاك.

عناوين بعض فروع خدمة عملاء شركة المياه بالجيزة

1- مركز خدمة عملاء الجامعة- في شارع النيل.

2- الكيت كات- في ميدان الكيت كات.

3- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام- البوابة الرابعة خزان المياه.

4- أحمد عرابي- ي الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

5- أرض اللواء- شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.