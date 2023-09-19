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القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري 2023-2024

كتب:

انتصار الغيطانى
12:16 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري2023/2024

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري2023/2024

شبكة قنوات أون تايم سبورت، هي الناقلة لمباريات الدوري المصري 2023-2024، حيث تبث جميع مباريات الدوري عبر التردادت المختلفة التابعة لها، ومن خلال أكثر من استوديو تحليلي يضم نخبة كبيرة من المحللين والنقاد الرياضين في مصر والعالم العربي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري 2023-2024

وبدأت شبكة قنوات أون تايم سبورت أمس، بصفتها القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري 2023-2024، نقل أولى مباريات الدوري للموسم الجديد، وجمعت بين طلائع الجيش وسيراميكا كيلوباترا، وانتهت بفوز طلائع الجيش بهدفين للا شيء.

وترصد السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري 2023-2024.

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الأهلي

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11747.

- معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

-معامل الاستقطاب: H

تردد قناة الزمالك

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

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بقلم انتصار الغيطانى