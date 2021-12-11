تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر والاردن في كاس العرب

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب، تصدر محركات البحث، بالتزامن مع موعد المباراة والمقرر أن تذاع اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخب الوطني، ومنتخب الأردن في ربع نهائي بطولة كأس العرب، والتي ستعرض على قنوات «on time sport»، وbein sport 1.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الرياضة والمباريات على مدار الساعة.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر والأردن

وجاء تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لـ مباراة مصر والأردن في كأس العرب، والتي من المقرر أن تبث المباراة اليوم على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مباراة مصر والأردن في كأس العرب

كما تذاع مباراة مصر والأردن أيضا في كأس العرب عبر قناة «bein sport 1»، والتي جاء ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني تعادل في الجولة السابقة من دوري المجموعات بكأس العرب، مع نظيره الجزائري بهدف لكل منهما، لكنه صعد أول المجموعة بفارق الكروت الصفراء والحمراء بين الفريقين، بعدما تعادل الفريقان في النقاط والأهداف، وحصل على 6 إنذارات، بينما حصل منتخب الجزائر على طردين و6 إنذارات، ليتصدر بذلك منتخبنا الوطني قمة المجموعة ويلتقي بالأردن، بينما يلتقي منتخب الجزائر نظيره المغربي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن

ويتوقع أن يضم التشكيل الفني للمباراة محمد الشناوي في حراسة المرمى، «عمر كمال عبدالواحد - أحمد فتوح - أحمد ياسين - محمود الونش» في خط الدفاع، وفي خط الوسط، حمدي فتحي، يجاوره عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، العائد من الإصابة التي تسببت في غيابه عن مباراة الجزائر السابقة، ويأتي في خط الهجوم حسين فيصل ومحمد شريف ومروان حمدي.