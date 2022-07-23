تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثيرون عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2022 عبر القمر الصناعي نايل سات، فمنذ انطلاق القناة استحوذت على اهتمام عشاق الساحرة المستديرة، حيث تعرض المباريات المحلية، وتحليل أداء اللاعبين والمباريات.

وفي هذا التقرير، يستعرض موقع «الوطن» فيما يلي تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2022 عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة المباريات الرياضية، فضلا عن تردد باقي قنوات المجموعة الرياضية التي تنقل مباريات محليًا ، والتي جاءت كالآتي:

تردد قناة اون تايم سبورت

ويمكن ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2022 عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال المعلومات الآتية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القنوات الرياضية

وبالإضافة لمجموعة قنوات أون تايم سبورتس هناك العديد من القنوات الرياضية التي تعرض تحليلات مباشرة للمباريات المحلية وجاءت على النحو التالي:

تردد قناة الأهلي الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11747.

- معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

-معامل الاستقطاب: H

تردد قناة الزمالك الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة الزمالك الجديد على عرب سات

وجاء تردد قناة الزمالك على القمر الصناعي عرب سات، فجاء كالتالي:

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11595.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.