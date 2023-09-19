شاب لبناني يعيد تدوير الملابس القديمة.. القطعة تبدأ من 50 دولارا

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها لبنان، يبحث العديد من الشباب عن طرق جديدة لكسب الرزق، منها ما فعله «وسام»، الذي وجد ضالته في إعادة تدوير الملابس القديمة، بحسب تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «لبناني يعيد تدوير سترات جلدية قديمة ويحولها لمنتجات أخرى».

وبحسب التقرير: «يتجول اللبناني وسام أحمد بين متاجر الملابس المستعملة ليجمع سترة جلدية ممزقة أو تالفة من أجل إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات جلدية أخرى، إذ أنه استلهم فكرة هذه المبادرة خلال الأزمة الاقتصادية عام 2019 التي دفعت العديد من اللبنانيين إلى إيجاد فرص لكسب العيش».

وأضاف: «يقطع أحمد السترات القديمة إلى قطع ويخيطها ويحولها إلى حقائب ومحافظ وأشياء أخرى؛ ثم يعيد بيعها مقابل ما يتراوح بين 50 و250 دولارا بناء على حجم القطعة».

وتابع: «فكرت إني أجرب وأعمل جاكيت وكل دا جه بسبب الأزمة الاقتصادية واشتغلت فيها وطلعت شغل كويس وأولادي كان رد فعلهم كويس جدا وشجعوني للغاية، ثم الإخوة والأصدقاء».

وأكد أنه أصبح لديه شغف كبير وإدمان على هذا الأمر، وفي بادئ الأمر كان يعطيه أقاربه وجيرانه بقايا الجلد للعمل عليها ثم أصبحت المحلات تورد له.