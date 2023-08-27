باحثة اجتماعية: نسبة البطالة في لبنان وصلت اليوم إلى 60%

قالت الدكتورة وديعة الأميوني، الباحثة الاجتماعية، إن ما حدث في لبنان أنه من 10 سنوات بدأ الاقتصاد الريعي والفساد المستشري في تدمير الاقتصاد، وارتفاع معدلات البطالة.

البطالة في لبنان كانت 36%

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن البطالة كانت في لبنان 36%، وأصبحت اليوم 60%، واعتبرت أن «الصراعات السياسية والسياسات الفاسدة» في لبنان، قد أهلكت مؤسساته، على حد قولها.

وذكرت أن الهجرة اللبنانية أمر قديم وليست حديثة، ومعظم شباب وفتيات لبنان يسافرون في كل دول العالم، يعملون ثم يعودون إلى بلدهم، ويملؤون الشواطئ والمطاعم في الصيف، وهذا ما جعل لبنان يقف على قدمه حتى الآن.

السياحة هي ما تنقذ لبنان

ولفتت إلى أن السياحة هي ما تنقذ لبنان أيضاً، لان السائحين يحبون لبنان، ويعرفون قيمته الجغرافية وتاريخه والمناخ الجميل الذي يتمتع به، ورغم كل الظروف السياسية والأمنية مازال السواح يزورونه، وشددت على أن الأزمة أولاً وأخيراً تقع على عاتق السياسيين والفساد السياسي.